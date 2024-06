Résultat des européennes à Riec-sur-Bélon : l'élection 2024 en direct

13:09 - Élections à Riec-sur-Bélon : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Riec-sur-Bélon révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 13,66% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,84% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (70,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 125 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,93%, comme à Riec-sur-Bélon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.