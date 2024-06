Résultat des européennes à Rives-en-Seine : l'élection 2024 en direct

En direct

13:09 - Rives-en-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les électeurs de Rives-en-Seine sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 14,1% et une densité de population de 839 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (25,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 601 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,53%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,17%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rives-en-Seine mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,87% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Européennes à Rives-en-Seine : retour sur la participation électorale Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 754 inscrits sur les listes électorales à Rives-en-Seine, 58,08% avaient pris part à l'élection. La participation était de 45,98% lors du scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Rives-en-Seine : quel sera le taux de participation ? À Rives-en-Seine, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à inciter les électeurs de Rives-en-Seine (76490) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Pour le premier tour de la présidentielle, 24,31% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,57% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,56% au premier tour et seulement 47,92% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Rives-en-Seine ?