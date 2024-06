Résultat des européennes à Roquettes : l'élection 2024 en direct

13:09 - Roquettes : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans les rues de Roquettes, le scrutin est en cours. Dotée de 1 967 logements pour 4 297 habitants, la densité de la ville est de 1242 habitants/km². Avec 266 entreprises, Roquettes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,25 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 30,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 38,49% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 547,54 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Roquettes, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.