Résultat des européennes à Saint-Alban-de-Roche : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Alban-de-Roche : européennes et dynamiques démographiques

Quel portrait faire de Saint-Alban-de-Roche, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 995 logements pour 2 113 habitants, la densité de la ville est de 311 habitants/km². Ses 183 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 651 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,03 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,65% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 495,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Alban-de-Roche manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.