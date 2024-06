Résultat des européennes à Saint-Brice-Courcelles : l'élection 2024 en direct

09:30 - Participation à Saint-Brice-Courcelles : quelles perspectives pour les européennes ?

Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Brice-Courcelles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 27,42% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,84% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale seraient susceptibles de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Brice-Courcelles.