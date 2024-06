Résultat des européennes à Saint-Christo-en-Jarez : l'élection 2024 en direct

13:26 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Saint-Christo-en-Jarez

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Christo-en-Jarez mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,51% et une densité de population de 83 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 839 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (2,61%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,32%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Christo-en-Jarez mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.