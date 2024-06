Résultat des européennes à Saint-Didier-de-la-Tour : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Didier-de-la-Tour

Comment la population de Saint-Didier-de-la-Tour peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,06%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (83,73%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 811 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) et le nombre de résidences HLM (5,78% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Didier-de-la-Tour mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.