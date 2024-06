Résultat des européennes à Saint-Didier : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Didier

Comment les habitants de Saint-Didier peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 5,62% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 140 hab/km² et 52,42% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (93,82%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 681 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,24%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,32%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Didier mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,81% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.