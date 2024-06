Résultat des européennes à Saint-Émilion : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Émilion : élections européennes et dynamiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Émilion est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9,98% d'agriculteurs pour 1 769 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 374 entreprises, Saint-Émilion permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 30 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,47 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 27,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 35,87% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1095,29 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Finalement, Saint-Émilion incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.