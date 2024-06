Résultat des européennes à Saint-Sulpice-de-Faleyrens : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les orphelins de la Nupes scrutés Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,48% à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, contre 22,43% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,18% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, entre les 22,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,27% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection européenne. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Sulpice-de-Faleyrens semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen a énormément séduit à Saint-Sulpice-de-Faleyrens pendant la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,62% des voix dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,53% contre 51,47%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 30,18% des suffrages sur place, contre 35,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 57,51%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Sulpice-de-Faleyrens il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste cumulait 32,71% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 22,43% et Yannick Jadot à 10,45%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Sulpice-de-Faleyrens : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Sulpice-de-Faleyrens comme dans toute la France. Avec ses 9,84% d'agriculteurs pour 1 319 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 116 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 844 foyers fiscaux. Dans le village, 24 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,05 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 39,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 452,28 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Sulpice-de-Faleyrens, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Saint-Sulpice-de-Faleyrens Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 53,62% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 43,84% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Sulpice-de-Faleyrens L'une des clés de ces européennes 2024 sera l'abstention à Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 092 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,88% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 80,4% au premier tour, soit 878 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Sulpice-de-Faleyrens .