Résultat des européennes à Saint-Étienne-du-Bois : l'élection 2024 en direct

13:23 - Dynamique électorale à Saint-Étienne-du-Bois : une analyse socio-démographique

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Étienne-du-Bois, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 191 habitants répartis dans 985 logements, cette commune présente une densité de 71 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 202 foyers fiscaux. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,9 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 41,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Étienne-du-Bois, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.