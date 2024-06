Résultat des européennes à Saint-Gervais-en-Belin : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Gervais-en-Belin : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Saint-Gervais-en-Belin peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,99% et une densité de population de 221 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 763 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,63%) et le nombre de résidences HLM (1,83% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Gervais-en-Belin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,66% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.