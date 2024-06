Résultat des européennes à Saint-Hilaire-des-Loges : l'élection 2024 en direct

13:25 - L'avenir européen se dessine aussi à Saint-Hilaire-des-Loges

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Hilaire-des-Loges façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 41,21% de population active et une densité de population de 55 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,52% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 725 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,08%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Hilaire-des-Loges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,02% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.