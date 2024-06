Résultat des européennes à Saint-Jacut-les-Pins : l'élection 2024 en direct

13:28 - Saint-Jacut-les-Pins : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Saint-Jacut-les-Pins, les élections sont en cours. Avec ses 1 734 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 82 entreprises, Saint-Jacut-les-Pins offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,9 % des résidents sont des enfants, et 31,75 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 823,78 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Jacut-les-Pins, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.