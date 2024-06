Résultat des européennes à Saint-Jean-de-Gonville : l'élection 2024 en direct

13:27 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Jean-de-Gonville

Quel portrait faire de Saint-Jean-de-Gonville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 988 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Dans la commune, 35 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,46 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 465 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, 49,08% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 990,47 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Jean-de-Gonville, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.