Résultat des européennes à Saint-Jeoire-Prieuré : l'élection 2024 en direct

Saint-Jeoire-Prieuré : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et socio-économique de Saint-Jeoire-Prieuré définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 268 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,71%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (11,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 723 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,66%) et le nombre de résidences HLM (8,37% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jeoire-Prieuré mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 13,04% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.