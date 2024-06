Résultat des européennes à Saint-Joachim : l'élection 2024 en direct

13:09 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Joachim

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Joachim mettent en évidence des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 18,28% des résidents sont des enfants, et 27,5% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,79%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 534 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) et le nombre de résidences HLM (4,62% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Joachim mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,85% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.