Résultat des européennes à Saint-Joseph : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les données démographiques de Saint-Joseph révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Saint-Joseph, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,24% et une densité de population de 235 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,15%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 747 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,54%) et le nombre de résidences HLM (1,99% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Joseph mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.