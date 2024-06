Résultat des européennes à Saint-Jouin-Bruneval : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections européennes à Saint-Jouin-Bruneval : un éclairage démographique

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Jouin-Bruneval façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,48% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 767 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,1%) et le nombre de résidences HLM (2,44% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Jouin-Bruneval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,73% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.