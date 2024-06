Résultat des européennes à Saint-Julien-Chapteuil : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les enjeux locaux de Saint-Julien-Chapteuil : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Saint-Julien-Chapteuil, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Dans la ville, 16,62% des résidents sont des enfants, et 10,85% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (41,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 802 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) et le nombre de résidences HLM (5,4% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 20,19%, comme à Saint-Julien-Chapteuil, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.