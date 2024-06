Résultat des européennes à Saint-Laurent-de-Chamousset : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections à Saint-Laurent-de-Chamousset : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les habitants de Saint-Laurent-de-Chamousset sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 8,09% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 44,03% de population active et une densité de population de 109 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 702 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,13%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Laurent-de-Chamousset mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,89% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.