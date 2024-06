Résultat des européennes à Saint-Macaire : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections à Saint-Macaire : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant le bureau de vote de Saint-Macaire, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 017 habitants répartis dans 1 084 logements, cette ville présente une densité de 1166 hab par km². L'existence de 172 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 17,59 % des résidents sont des enfants, et 24,23 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 25,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,05%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2070,8 euros/mois. À Saint-Macaire, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.