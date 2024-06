Résultat des européennes à Saint-Magne-de-Castillon : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les données démographiques de Saint-Magne-de-Castillon révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Saint-Magne-de-Castillon, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,24% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 711 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) et le nombre de résidences HLM (0,11% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Magne-de-Castillon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,7% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.