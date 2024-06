Résultat des européennes à Saint-Maixant : l'élection 2024 en direct

13:25 - Saint-Maixant : démographie et socio-économie impactent les européennes

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Maixant façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la localité, 23,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 23,49% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 749 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,89%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,78%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Maixant mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,02% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.