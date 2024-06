Résultat des européennes à Saint-Mesmin : l'élection 2024 en direct

13:28 - Le poids démographique et économique de Saint-Mesmin aux élections européennes

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Mesmin déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 45,73% de population active et une densité de population de 66 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,56% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 632 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,41%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,34%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Mesmin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,42% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.