Résultat des européennes à Saint-Nauphary : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Nauphary : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Saint-Nauphary, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec 44,89% de population active et une densité de population de 74 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 8,34% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,45%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 818 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Nauphary mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,71% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.