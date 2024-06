13:23 - Saint-Paterne - Le Chevain aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel impact auront les habitants de Saint-Paterne - Le Chevain sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 14,55% des résidents sont des enfants, et 9,51% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2048,18 €/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 753 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,81%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,62%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Paterne - Le Chevain mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,72% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.