En direct

19:07 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Alençon pour ces européennes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Glucksmann s'était élevé à 7,81% à Alençon, contre 23,81% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Alençon, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,47% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Alençon, entre les 23,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Alençon avant les européennes Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Alençon semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les élections européennes Chez les habitants d'Alençon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 20,3%, elle était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,08% et 23,42% des votes. Le second tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 64,59% contre 35,41% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,69%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,47% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Alençon Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 23,81%, contre 20,16% pour le RN.

11:45 - Alençon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Alençon est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 25 555 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 744 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 6 065 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,0 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 085 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 603 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 20,4%, synonyme d'une situation économique tendue. À Alençon, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Européennes à Alençon : état des lieux de l'abstention Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents scrutins européens ? En 2019, durant les élections européennes, parmi les 7 210 personnes en âge de voter à Alençon, 49,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 58,82% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Alençon : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des clés des européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Alençon. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,09% au premier tour et seulement 44,2% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Alençon pour les élections européennes ? Au second tour de la présidentielle, 69,32% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 69,46% au premier tour, c'est-à-dire 10 240 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.