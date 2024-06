Résultat des européennes à Saint-Paul-en-Forêt : l'élection 2024 en direct

13:28 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Saint-Paul-en-Forêt

Quel portrait faire de Saint-Paul-en-Forêt, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 760 habitants répartis dans 1 050 logements, cette ville présente une densité de 83 habitants/km². L'existence de 220 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,79 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,34% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 424,78 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Paul-en-Forêt, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.