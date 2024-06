Résultat des européennes à Bagnols-en-Forêt : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 32,38% des voix, soit 340 voix, face à Nathalie Loiseau à 21,52% et François-Xavier Bellamy à 9,62%.

11:45 - Bagnols-en-Forêt : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune de Bagnols-en-Forêt, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,25%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (77,3%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2377,71 euros/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 989 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) et le nombre de résidences HLM (1,46% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 32,11%, comme à Bagnols-en-Forêt, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.