Résultat des européennes à Saint-Philbert-de-Bouaine : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Philbert-de-Bouaine

À Saint-Philbert-de-Bouaine, le niveau d'abstention constituera sans nul doute un facteur clé de ce scrutin européen 2024. L'inflation et son impact sur le moral des familles sont capables de faire augmenter la participation à Saint-Philbert-de-Bouaine (85660). A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 2 487 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 19,3% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 18,33% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.