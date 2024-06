Résultat des européennes à Saint-Pierre-d'Eyraud : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Pierre-d'Eyraud : ce qu'il faut savoir

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Pierre-d'Eyraud contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,86% et une densité de population de 67 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 660 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,44%) et le nombre de résidences HLM (4,25% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-d'Eyraud mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,84% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.