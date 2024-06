Résultat des européennes à Saint-Pierre-de-Bœuf : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Saint-Pierre-de-Bœuf, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 698 habitants répartis dans 880 logements, cette commune présente une densité de 294 habitants/km². Avec 132 entreprises, Saint-Pierre-de-Bœuf est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,48 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1077,10 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, à Saint-Pierre-de-Bœuf, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Pierre-de-Bœuf pour les européennes

L'une des grandes inconnues de ces européennes sera l'abstention à Saint-Pierre-de-Bœuf. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à inciter les électeurs de Saint-Pierre-de-Bœuf (42520) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 28,12% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.