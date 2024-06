Résultat des européennes à Saint-Pierre-le-Moûtier : l'élection 2024 en direct

13:25 - Élections européennes à Saint-Pierre-le-Moûtier : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 40 habitants/km² et 36,46% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 11,89% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 1809,7 euros par mois peut être l'expression de disparités financières locales. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,28%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,67%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-le-Moûtier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,49% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.