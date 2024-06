Résultat des européennes à Saint-Sulpice-de-Pommeray : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Sulpice-de-Pommeray : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La composition démographique et socio-économique de Saint-Sulpice-de-Pommeray définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,16% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 162 habitants par km² et 42,14% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (7,23%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 762 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,65%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,86%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Sulpice-de-Pommeray mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,64% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.