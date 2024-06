En direct

19:06 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Blois pour ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Blois, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,7% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,84% à Blois, contre 24,62% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Blois lors des européennes ? Le nombre de votes du RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. On remarque que Blois fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,97% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Blois ? Les électeurs de Blois avaient offert à Marine Le Pen 16,07% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec 28,53% et 28,34% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 30,78% contre 69,22%. Avec 14,73%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 31,70% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Blois en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Bardella devant se contenter de la deuxième place à 17,97% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 24,62%.

11:45 - Blois : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Blois exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,7%. En outre, le taux de familles propriétaires (38,2%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (64,0%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 12 854 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,18% et d'une population étrangère de 17,06% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,76% à Blois, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Blois : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les élections européennes de 2019, sur les 13 021 inscrits sur les listes électorales à Blois, 45,99% avaient pris part au scrutin. La participation était de 38,32% lors des européennes de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Participation à Blois : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin européen à Blois. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,3% au premier tour. Au deuxième tour, 44,17% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,0% au niveau de l'agglomération, contre une participation de 65,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 18 532 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.