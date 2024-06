Résultat des européennes à Saint-Sulpice-de-Royan : l'élection 2024 en direct

09:30 - Abstention à Saint-Sulpice-de-Royan : que retenir des précédentes élections ?

Le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024 à Saint-Sulpice-de-Royan. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,33% au premier tour et seulement 52,32% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Sulpice-de-Royan ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 22,47% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,94% au second tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.