Résultat des européennes à Saint-Tropez : l'élection 2024 en direct

Dynamique électorale à Saint-Tropez : une analyse socio-démographique

Comment les électeurs de Saint-Tropez peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 11,36% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 39,97% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2687,6 € par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 960 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,75% et d'une population immigrée de 11,50% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 68,3%, comme à Saint-Tropez, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.