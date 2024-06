Résultat des européennes à Saint-Victor : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Saint-Victor : un regard sur la démographie locale

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Victor comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 093 habitants répartis dans 1 016 logements, cette localité présente une densité de 91 habitants/km². Ses 158 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,44 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 45,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,95%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 137 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Victor participe à l'histoire de l'Europe.