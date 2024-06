Résultat des européennes à Séreilhac : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse socio-économique de Séreilhac : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique de Séreilhac détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 6,97% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 50 habitants/km² et 46,67% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 786 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,62%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Séreilhac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,93% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.