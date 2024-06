Résultat des européennes à Sévérac d'Aveyron : l'élection 2024 en direct

En direct

13:09 - Les enjeux locaux de Sévérac d'Aveyron : tour d'horizon démographique Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Sévérac d'Aveyron, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 14,23% d'agriculteurs pour 4 062 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 317 entreprises, Sévérac d'Aveyron est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (58,93 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,31% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1952,19 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Ainsi, à Sévérac d'Aveyron, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Sévérac d'Aveyron : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sévérac d'Aveyron, 48,29% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des scrutins européens précédents, les 4 175 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 38,88% des inscrits sur les listes électorales de Sévérac d'Aveyron (Aveyron), contre un taux d'abstention de 48,3% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Sévérac d'Aveyron : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Sévérac d'Aveyron. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,61% au premier tour et seulement 56,03% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sévérac d'Aveyron ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,54% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 81,97% au premier tour, ce qui représentait 2 828 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.