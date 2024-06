Résultat des européennes à Sillans : l'élection 2024 en direct

13:25 - Sillans : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le contexte socio-économique de Sillans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le taux de chômage à 8,74% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 46,82% de population active et une densité de population de 149 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 702 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) et le nombre de résidences HLM (4,17% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Sillans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,01% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.