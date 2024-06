Résultat des européennes à Tavaux : l'élection 2024 en direct

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Tavaux

À Tavaux, le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs principaux des européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,14% au premier tour et seulement 42,75% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 088 personnes en âge de voter dans la ville, 73,87% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 71,49% au second tour, c'est-à-dire 2 209 personnes. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.