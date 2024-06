Résultat des européennes à Theys : l'élection 2024 en direct

13:24 - Theys : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Theys, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 18,85% des résidents sont des enfants, et 26,01% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,02%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (8,13%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,13%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,03%), témoigne d'une population instruite à Theys, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.