Résultat des européennes à Thoissey : l'élection 2024 en direct

13:29 - Analyse socio-économique de Thoissey : perspectives électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Thoissey contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 1277 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,59%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (29,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 445 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (40,79%) et le nombre de résidences HLM (31,84% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Thoissey mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 45,78% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.