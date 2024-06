Résultat des européennes à Trie-Château : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les enjeux locaux de Trie-Château : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Trie-Château, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,11% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,98%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 655 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,4%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Trie-Château mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.