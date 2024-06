Résultat des européennes à Vailly-sur-Aisne : l'élection 2024 en direct

13:24 - L'avenir européen se décide aussi à Vailly-sur-Aisne

Quelle influence la population de Vailly-sur-Aisne exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 201 hab/km² et 42,41% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 15,5% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,46%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 707 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,92%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,47%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Vailly-sur-Aisne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,13% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.