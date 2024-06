Résultat des européennes à Valras-Plage : l'élection 2024 en direct

13:08 - Dynamique électorale à Valras-Plage : une analyse socio-démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Valras-Plage contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 28,09% de population active et une densité de population de 1781 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 24,96% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 011 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 037 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,10%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (17,28%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 74,15%, comme à Valras-Plage, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.