Résultat des européennes à Valravillon : l'élection 2024 en direct

13:28 - Valravillon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Valravillon, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 20,72% des résidents sont des enfants, et 6,34% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 667 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,35%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,97%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Valravillon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,64% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.