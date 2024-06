Résultat des européennes à Varennes-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

13:26 - L'avenir européen se dessine aussi à Varennes-sur-Loire

La démographie et le contexte socio-économique de Varennes-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,31% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,91%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 679 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,59%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Varennes-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,05% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.